Conheça os convocados de Fernando Santos para a Liga das Nações

O selecionador nacional Fernando Santos anunciou, esta quinta-feira, o nome dos convocados para a dupla jornada da Liga das Nações, contra República Checa e Espanha.

A grande surpresa do grupo é Tiago Djaló, veja a lista completa.

Os convocados de Fernando Santos para os jogos contra a República Checa e a Espanha são:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrício (Roma), José Sá (Wolverhampton);

Defesas: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Tiago Djaló (Lille), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Médios: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Vitinha (PSG), William Carvalho (Betis);

Avançados: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool), Pedro Neto (Wolverhampton), João Félix (Atl. Madrid), Rafa (Benfica), Rafael Leão (AC Milan), Ricardo Horta (Sp. Braga).

Atualmente no segundo lugar do Grupo 2 - com sete pontos, menos um do que a líder Espanha - Portugal vai defrontar a República Checa em Praga a 24 de setembro e Espanha a 27 de setembro.

Sublinhe-se que para seguir para a final four da competição, que decorrerá em junho de 2023, a Seleção Nacional tem de terminar no primeiro lugar do Grupo 2.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, e França ganhou na edição seguinte, em 2021.