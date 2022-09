Arranca hoje o 60.º Open de Portugal de golfe, com nove golfistas portugueses

O Royal Óbidos Spa & Golf Resort, em Óbidos, recebe hoje, e até dia 18 de setembro, o 60.º Open de Portugal de golfe, no qual vão participar nove golfistas portugueses liderados por Pedro Figueiredo e Tomás Gouveia, membros do Challenge Tour.

Nesta edição do Open vai, no entanto, haver uma diferença: o evento português do Challenge Tour terá, este ano, uma participação nacional mais reduzida, contando com Pedro Figueiredo, Tomás Gouveia, João Girão, Stephen Ferreira, Tomás Bessa, Vítor Lopes, Pedro Lencart e os amadores Vasco Alves e Hugo Ferreira.

“Vamos ter uma armada mais reduzida, porque privilegiamos a troca de cartões com promotores de torneios do Challenge Tour internacionais. A ideia é promover aos melhores jogadores nacionais, que precisam e competem mais regularmente lá fora, mais cartões, em vez de dar lugar a atletas que competem apenas no Circuito FPG e no Open de Portugal”, explicou Miguel Franco de Sousa, presidente da Federação Portuguesa de Golfe, em declarações à Lusa.

Assumindo “uma seleção e a necessidade de sacrificar alguns lugares do Open de Portugal para poder ter mais participações em torneios do Challenge Tour” no estrangeiro, o líder da Federação responsável pela modalidade em Portugal acredita nas qualidades dos jogadores portugueses.

“O field é forte, mas a expectativa de ter um bom resultado de um Tomás Bessa, do Vítor Lopes, do Tomás Gouveia ou do Pedro Figueiredo também é muito elevada. Felizmente, o torneio está muito competitivo e com os melhores jogadores do Challenge Tour. Espera-se, contudo, e tendo em conta aquilo que têm sido as prestações, ainda que pontuais, de alguns jogadores portugueses, que possa haver um bom desempenho quer por parte destes atletas, quer de qualquer outro dos nove”, disse.

Enquanto o golfista Pedro Figueiredo teve entrada direta, Tomás Gouveia, apesar de ser membro do circuito, devido à concorrida lista de inscrições, teve de recorrer a uma wild card, assim como João Girão, Stephen Ferreira, Vítor Lopes, Pedro Lencart, Tomás Bessa e os amadores Vasco Alves e Hugo Ferreira.