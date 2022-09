Roger Federer anuncia fim da carreira

Roger Federer, considerado por muitos como um dos melhores tenistas do mundo, anunciou esta quinta-feira que irá colocar um ponto final na sua carreira depois de participar na Laver Cup, que terá lugar nos dias 23 a 25 de setembro, em Londres, no Reino Unido.

"De todos os presentes que o ténis me deu ao longo dos anos, o maior, sem dúvida, foram as pessoas que conheci ao longo do caminho: os meus amigos, os meus adversários e, acima de tudo, os fãs", escreveu o tenista suiço, num texto publicado nas redes sociais.

"Como muitos de vocês sabem, os últimos três anos apresentaram-me desafios na forma de lesões e cirurgias. Trabalhei duro para voltar à plena forma competitiva. Mas também conheço as capacidades e os limites de meu corpo, e a mensagem que ele me enviou ultimamente é clara. Tenho 41 anos. Joguei mais de 1.500 partidas em 24 anos. O ténis tratou-me com mais generosidade do que eu imaginava, e agora tenho de reconhecer quando é hora de encerrar a minha carreira competitiva", lê-se ainda.

O desportista disse ainda que irá continuar a jogar, mas não de forma profissional.