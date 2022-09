Fila para ver caixão da rainha Isabel II chega aos 8 quilómetros

A fila para ver o caixão da rainha Isabel foi suspensa durante pelo menos seis horas, depois de ter chegado aos oito quilómetros e às 14 horas de espera.

De acordo com uma mensagem publicada pelo Ministério da Cultura britânico na rede social Twitter, "Southwark Park atingiu a capacidade", apelando assim o governo às pessoas não se tentarem juntar "até que está reabra"

Numa atualização feita pelas 9h00, tinha sido indicado que a fila se estendia por 4,9 milhas (o equivalente a 7,9 quilómetros" e que o tempo de espera era de "pelo menos 14 horas".

As pessoas juntam-se às milhares desde quarta-feira para ver de perto o caixão da rainha, feito de caravalho, envolto no estandarte real e com a Coroa Imperial do Estado, esfera e ceptro em cima.

As guardas militares ao caixão são revezadas a casa 20 minutos e as pessoas que pretendem dar um último adeus à rainha têm de passar por controlos de segurança, podendo apenas carregar um pequeno saco e não podem filmar ou tirar fotografias.