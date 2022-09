Julgamento de Johnny Deep e Amber Heard vai dar um filme

Se acompanhou o caso do julgamento de Amber Heard e Johnny Deep, com certeza que a algum ponto da situação deve ter pensado: "Isto dava um filme".

E acertou, vai mesmo dar um filme.

""Hot Take: The Deep/Heard Trial" vai ser, de acordo com a People, um filme acerca da batalha legal e da relação polémica entre os dois atores, que serão protagonizados por Mark Hapka e Megan Davis.

Para interpretar Camille Vasquez, a advogada de Deep, foi escolhida Melissa Marty e para o papel de advogada de Amber Heard, Elaine Bredhoft, foi escolhida Marry Carrig.

O filme foi escrito por Guy Nicolucci e será realizado por Sara Lohman.

Recorde-se que, em junho deste ano, Johnny Deep ganhou mais de dez milhões de dólares, depois de vencer o processo por difamação contra a ex-companheira, Amber Heard.