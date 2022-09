Comércio externo da China supera expectativas

Conteúdo Patrocinado. Artigo publicado em parceria com a Associação Portuguesa de Imprensa

O valor das exportações da China no passado mês de Julho atingiu 332 mil milhões de euros – mais 18% do que no mesmo período do ano passado, superando as expectativas

Esta não é a primeira vez que o desempenho do comércio externo da China ultrapassa as previsões. Embora a taxa de crescimento tenha caído 0,1 % em Abril, devido ao impacto da pandemia e à crescente incerteza sobre a situação mundial, recuperou rapidamente nos meses seguintes

Globalmente, o valor total das importações e exportações da China cresceu 10,4%, numa base anual, nos primeiros sete meses deste ano. Esta é uma ocorrência rara tendo como pano de fundo uma lenta recuperação económica global e um comércio e investimento fracos. Também demonstra, mais uma vez, a importante posição da China na cadeia de abastecimento industrial global.

A razão pela qual os resultados do comércio externo da China têm excedido repetidamente as expectativas deve-se à rápida recuperação da cadeia industrial e da cadeia de abastecimento. Desde o início do ano, a epidemia voltou a manifestar-se em diversos locais da China. O governo chinês organizou o reinício do trabalho e da produção enquanto combatia a epidemia, prestando assistência eficaz às indústrias afectadas e estabilizando a macroeconomia.

Tomemos Xangai como exemplo: com a epidemia sob controlo efectivo, as importações e exportações de comércio externo recuperaram gradualmente desde finais de Maio, e em Junho tinham retomado um crescimento positivo. Esta é uma amostra da velocidade de recuperação económica da China.

As conquistas do comércio externo da China não podem ser separadas do continuado aumento da procura interna. Nos primeiros sete meses deste ano, as importações totais da China atingiram 1.580 mil milhões de dólares, um aumento de 5,3% face ao mesmo período do ano anterior. A recuperação gradual da China, o maior mercado consumidor do mundo, trouxe mais encomendas para empresas globais. Mais importante ainda, são os esforços consistentes da China para expandir e partilhar os dividendos do mercado com o mundo, o que tem mantido as empresas globais optimistas nas suas expectativas para o mercado chinês.

O comércio externo da China excedeu novamente as expectativas, dando sinais de que a economia chinesa está a estabilizar e a melhorar.

Embora haja ainda muitas incertezas, os resultados mostram que a economia chinesa é resistente e tem potencial para melhorar a longo prazo, pelo que as perspectivas são optimistas.