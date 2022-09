Criança de dois anos devolvida à mãe pela PSP

Uma criança, de dois anos, foi, esta sexta-feira, devolvida pela PSP à mãe, a quem foi entregue a guarda.

Foi emitido, pelo tribunal, um mandado para a entrega da criança, "por incumprimentos das responsabilidades parentais", depois de as autoridades terem obtido a localização do pai, que era quem tinha a criança, segundo um comunicado da PSP.

O pai entregou "voluntariamente" a criança, refere aquela autoridade, adiantando que o suspeito disse que “não pretendia qualquer incumprimento".



A criança, de acordo com as informações divulgadas pela PSP, encontra-se "em pleno estado de saúde e bem cuidada", tendo sido no mesmo dia entregue aos cuidados da mãe.