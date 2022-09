"Quanto mais tarde se começar a mudar o SNS, mais vai custar"

Como viu a escolha de Manuel Pizarro para ministro da Saúde?

Surge como uma escolha de alguma forma natural no atual contexto político. Com maioria absoluta, passa a ser mais importante conseguir falar para dentro do próprio partido do que com os parceiros políticos de apoio parlamentar. A mudança do contexto político sugeria um perfil mais interno ao PS para o Ministério da Saúde. Manuel Pizarro não era o único nome possível, mas fazia parte da maior parte das listas. Em termos de capacidade técnica, tão importante como o ministro será a equipa de apoio que terá, no seu gabinete e nos secretários de Estado. É provável que Manuel Pizarro antecipasse esta possibilidade há vários anos, até teve experiência política no Ministério da Saúde como secretário de Estado, sendo por isso razoável pensar que se terá preparado para exercer estas funções.

O peso político, um dos trunfos atribuídos ao novo ministro, é importante num Ministério como a Saúde? Vê mais peso político em Manuel Pizarro do que em Marta Temido, agora deputada?

O peso político de cada um junto do primeiro-ministro e do Governo em geral depende mais de como são vistos do que do seu passado. O que julgo ser substancialmente diferente, e que poderá ser importante num contexto de maioria absoluta do PS, é o conhecimento mais vasto do PS e de como encontrar equilíbrios políticos dentro do PS que Manuel Pizarro terá por conta dos cargos políticos que ocupou e ocupa nas estruturas partidárias do PS.

Equilíbrios políticos que podem ser importantes para quê?

A proposta de novas medidas nos tempos da ‘geringonça’ tinham que ter apoio do PCP e do BE, por isso o equilíbrio político a ser alcançado para ter apoio das medidas resultava da negociação com estes partidos. Com a maioria absoluta do PS, deixa de ser necessária essa negociação mas é natural que haja dentro do PS visões diferentes do caminho a seguir, e para ter o apoio do grupo parlamentar (e não haver ‘queixas’ junto do primeiro-ministro) será preciso negociar ‘para dentro’ do PS em primeiro lugar.

É a mudança que vê face a Marta Temido?

Mudou o titular da pasta, alguma coisa mudará certamente, por questão de personalidade. Em termos da tensão setor público/setor privado, as mudanças que surgirem só serão possíveis devido à situação de maioria absoluta, que eliminam a necessidade de ter o acordo dos partidos que desde 2015 apoiaram os governos do PS. Não vejo que até à situação de maioria absoluta houvesse grande espaço para um ministro da Saúde que necessitasse de ter apoio do BE e do PCP poder ter feito muito diferente neste campo. Talvez a discussão em público fosse diferente, mas em termos de medidas a serem apoiadas, provavelmente seria similar.

Manuel Pizarro tem defendido uma relação ‘virtuosa’ entre setores e mais experiências de cooperação como foi o SIGIC e o envio de doentes para o privado quando são ultrapassados os tempos de espera. Antecipa uma viragem nesse sentido?

Aqui, sigo muito uma visão de economista – serão as ações tomadas, ou não, que irão revelar as verdadeiras preferências do novo ministro da Saúde. Não é difícil encontrar em quem passou pelo Ministério da Saúde uma visão e posições assumidas antes de ter esse cargo não corresponderem depois exatamente às iniciativas e às decisões tomadas. E relações ‘virtuosas’ dependem sempre dos dois lados, por isso, estejamos atentos aos sinais (e não dar ‘sinal de vida’, não deixará de ser um sinal) que irão surgir.

