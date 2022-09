Igreja. Crime no confessionário

O sol já perdeu a guita, mas em terras do Minho ainda racha as pedras. Ao final da tarde, operários juntam-se no café da Bela, no centro de Joane, para refrescar a goela, enquanto picam tiras de bucho ou de fígado de cebolada. O sino toca, anunciando uma morte. O cangalheiro entra e fixa num placard a foto de mais alguém que partiu. Manuel Couto, 62 anos, acompanha com olhar ziguezagueante o ritmo de quem entra e sai. A conversa corre em surdina, como num confessionário. Não é um homem amargurado ou ressentido, pelo contrário, soube contornar as adversidades mantendo o humor. Mas talvez apenas o tenha conseguido porque perdeu a fé.

Volta e meia, a memória trai a aparente tranquilidade. E um sentimento de impotência, que é o que mais o aflige, atira-o para um momento da sua infância – do qual, por mais que tente, não consegue fugir. As recordações daquele dia, quando apenas tinha 12 anos, rebentam-lhe em cima como uma nuvem bojuda a rebentar de água.

Na sacristia, o sacerdote, prendendo-lhe o corpo entre as pernas, explorava-lhe as intimidades e exigia a confissão de «pecados» que desconhecia. Hoje, ao lembrar o que se passou, os músculos do seu rosto parecem petrificar, acompanhando a reação que o momento desencadeou: «Fugi, senti um nojo tão grande que, quanto cheguei ao átrio, vomitei. Ainda sinto esse nojo. Sempre que o vejo sinto esse nojo».

E tudo fora por culpa sua. O que lhe dera para se ir confessar a Joane, que à época era ainda uma pequena aldeia no distrito de Vila Nova de Famalicão? Vivia a dois quilómetros, em Santa Maria, mas não gostava do padre da aldeia, que lhe dava uns carolos e o ameaçava por tudo e por nada de ir para o Inferno e de levar consigo toda a família. Se contasse em casa o que lhe acontecera em Joane, ainda apanhava: «Naquela altura, ninguém acreditava que um padre fizesse isto a uma criança. Ia contar a quem?».

