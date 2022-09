Marcelo com ministros e ex-ministros em congresso de contabilistas

O encontro vai acontecer no Altice Arena e conta, no primeiro dia, com intervenções de Fernando Medina, ministro das Finanças, e da bastonária da Ordem, Paula Franco.





A Ordem dos Contabilistas Certificados realiza, de 21 a 23 de setembro, o seu 7.º congresso, num evento que vai juntar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e vários atuais e ex-ministros dos Governos de António Costa.

O encontro vai acontecer no Altice Arena e conta, no primeiro dia, com intervenções de Fernando Medina, ministro das Finanças, e da bastonária da Ordem, Paula Franco. No segundo dia, juntam-se António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Francisco Assis, presidente Conselho Económico e Social, D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, e Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, entre outras personalidades das mais diversas áreas.

Já no terceiro e último dia, participam neste evento nomes como Pedro Siza Vieira, ex-ministro da Economia, e José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD. O encerramento do 7º Congresso da Ordem dos Contabilistas Certificados estará a cargo de Paula Franco, Alan Johnson, presidente da International Federation of Accountants, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.