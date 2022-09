Rússia diz ter eliminado grupo armado em Kherson

"No centro de Kherson, houve um confronto entre unidades do exército russo que patrulhavam as ruas da cidade e um grupo não identificado", disse hoje o governo de ocupação na rede social Telegram. "Após uma breve luta, os atacantes foram eliminados", sendo que nenhum civil foi ferido.





Um grupo armado não identificado foi eliminado em combates na noite de sábado no centro da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, anunciaram este domingo autoridades russas de ocupação na cidade.

"No centro de Kherson, houve um confronto entre unidades do exército russo que patrulhavam as ruas da cidade e um grupo não identificado", disse hoje o governo de ocupação na rede social Telegram. "Após uma breve luta, os atacantes foram eliminados", sendo que nenhum civil foi ferido.

Já Natalia Goumeniouk, porta-voz do comando sul do Exército ucraniano, denunciou uma "provocação", dizendo, em declarações a um canal de televisão ucraniano, que o tiroteio e as explosões ocorridas naquela noite, em Kherson, “são uma provocação do ocupante". E frisou: “Avisamos que as provocações ocorreriam entre 17 e 20 de setembro. Elas visam manchar a imagem das forças armadas ucranianas".

A imprensa russa publicou um vídeo em que é possível ver dois veículos blindados cercados por soldados durante o incidente, numa avenida na área da estação ferroviária de Kherson.

Também Kirill Stremoussov, responsável russo, assegurou que a situação na cidade estava "calma".