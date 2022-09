Estarão as taxas de juros a aumentar assim tanto? Para quem espera a remuneração do dinheiro que tem no banco, não. Para quem compra casa, talvez. E vão provocar algum aumento de inflação.

Já se viu, se era preciso ver-se, que a subida primeira nos EUA ajudou muito o dólar contra outras moedas pior remuneradas.

Mas se alguma empresa não aguenta estas taxas ainda baixas, provavelmente é por não ter condições de capital para estar aberta. Muito embora os empresários portugueses (e talvez por isso tenham escasso sucesso) estejam demasiado habituados a viverem muito encostados ao Estado. Tanto, que mesmo as medidas anunciadas por um ministro da Economia que parece preocupar-se com as empresas não lhes chegam. E quando chegariam?