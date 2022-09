Efemérides de 19 de Setembro (2022)

1571 Foi criada há 451 anos, no apogeu da expansão marítima nacional, a Capitania de N'gola, primeiro passo para a fundação da cidade de S. Paulo de Luanda, em 1576, e que é hoje a capital de Angola.

1761 O transporte de escravos para Portugal/Metrópole e Índia portuguesa foi proibido há 261 anos, assim como o tráfico de pessoas, considerando-se que desta forma Portugal tomou a dianteira na abolição da escravatura, no reinado de D. José I, por decisão do seu primeiro-ministro marquês de Pombal, embora continuassem a navegar os navios portugueses de negreiros, sobretudo para o Brasil.

1893 Dentro do movimento sufragista universal, em que participaram activistas mulheres, mas também muitos homens, a Nova Zelândia foi há 129 anos o primeiro país a permitir o voto das mulheres.

1928 Mickey Mouse teve a sua estreia há 94 anos, com o desenho animado sonoro intitulado Steamboat Willie, o primeiro desenho animado sonoro apresentado pelo protutor e cineasta norte-americano Walt Disney (1901-66).

1946 Abriu há 76 anos (a sua fundação oficial, por iniciativa de Humberto Delgado, 1906-65, então director-geral da Aeronáutica Civil, e depois assassinado pela PIDE) a 1.ª linha da TAP, entre Lisboa e Madrid, usando o aeroporto da Portela (que tem hoje o seu nome) – desenvolvendo depois a chamada linha do Império.

1956 Foi fundado há 66 anos o PAIGC, que visava a independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde relativamente à potência colonial, Portugal – sendo Amílcar Cabral (1924-73), depois assassinado, o seu primeiro líder.

1975 Tomou posse há 47 anos o VI Governo provisório português, liderado por Pinheiro de Azevedo (1917-83), no que foi considerado uma primeira machadada forte contra as forças mais radicais do MFA, e o afastamento da chefia do Executivo do pró-comunista Vasco Gonçalves (1921-85, à frente dos 2º, 3º, 4º e 5º governos provisórios do pós-25 de Abril).

1989 Foi criado há 33 anos o Instituto Português do Oriente em Macau, como entidade pública empresarial portuguesa que visa promover a língua portuguesa e a cultura lusófona no continente asiático – na sequência da assinatura da Declaração Conjunta (Abril de 1987) para a devolução de Macau a Pequim (concretizada em Dezembro de 1999).

2004 Acabou há 18 anos o hoje tão rediscutido Serviço Militar Obrigatório, dois meses antes do previsto, através de um despacho do chefe do Estado-Maior do Exército (na época do breve governo de Santana Lopes).

2017 Uma investigação do semanário Expresso revelou há 5 anos que vários empresários estrangeiros envolvidos em casos de corrupção, como os brasileiros Otávio Azevedo e Pedro Novis, ligados a duas construtoras, obtiveram autorização de residência em Portugal, através do visto gold.

2021 Começou a célebre erupção do vulcão da ilha espanhola de La Palma, que tanto tempo haveria de ocupar nos noticiários televisivos portugueses, que duraria vários meses e acabaria com mais de uma povoação.