Lady Gaga emocionada após cancelar concerto em Miami

Sábado não foi um bom dia para dar concertos em Miami, nos Estados Unidos da América (EUA). Lady Gaga foi obrigada a interromper o seu espetáculo na sequência do mau tempo.

Através do Instagram, a artista e cantora natural de New Jersey, de 36 anos, pediu desculpas aos fãs pela paragem do concerto, mostrando-se muito emocionada.

"Tentámos realmente terminar o espectáculo esta noite em Miami, mas não conseguimos, porque mesmo quando as chuvas pararam, houve relâmpagos que caíram no chão perto de nós", disse Lady Gaga, em lágrimas.

"Sei que há muito tempo que sempre quis ter uma atitude de 'durona', mas na verdade também quero ser uma pessoa responsável e amorosa, e não sei o que faria se algo acontecesse a alguém do público ou a qualquer membro da minha equipa, banda ou aos meus bailarinos", continuou ainda na mesma publicação.

Deste modo, Gaga pediu ainda desculpas por não ter cantado o seu êxito "Rain On Me" no momento da chuva, frisando que cancelar o concerto "foi uma decisão saudável".

"Lamento não ter podido terminar o espectáculo, mas era demasiado perigoso o relâmpago ser imprevisível e mudar de momento para momento", disse ainda, num outro texto.

Sublinhe-se que o espectáculo de sábado, no Estádio Hard Rock de Miami, foi o final da sua digressão internacional.

"Acho que de alguma forma saberia que este momento iria acontecer e estou muito grata aos meus dançarinos, à minha banda, a toda a equipa, à minha família e amigos". E concluiu: "A segurança em primeiro lugar. Amo-vos".