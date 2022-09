Pão. Preço subiu 15% em agosto

No mês de agosto, o preço do pão na União Europeia foi, em média, 18% superior ao de agosto de 2021. Os dados, avançados pelo Eurostat, dizem que “este é um grande aumento em comparação com agosto de 2021, quando o preço do pão foi, em média, 3% superior ao de agosto de 2020”.

E acrescenta que os dados mensais mostram também um aumento significativo da inflação. Em Portugal, o preço do pão aumentou 15,0% entre agosto de 2021 e agosto de 2022. E nem todos os países foram afetados da mesma forma.

A maior taxa média de variação dos preços do pão foi registada na Hungria (+66% em agosto de 2022), seguida pela Lituânia (+33%), Estónia e Eslováquia (ambos +32%). A menor taxa foi registada em França (+8% em agosto), Holanda e Luxemburgo (ambos +10%).

O Eurostat diz que, além do pão, também os legumes e a carne se tornaram mais caros. “Os preços dos óleos e gorduras de cozinha aumentaram de forma particularmente acentuada, mas alimentos básicos, como o pão, também se tornaram significativamente mais caros”, o que justifica com “a invasão russa na Ucrânia, que perturbou significativamente os mercados globais, uma vez que a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de grãos, trigo, milho, oleaginosas (principalmente girassóis) e fertilizantes”.