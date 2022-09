Militar internado foi transferido para o Serviço de Transplantação

Instruendo do 138º Curso de Comandos estava internado em UCI.





O militar do 138º Curso de Comandos que estava internado na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital Curry Cabral vai ser transferido para o Serviço de Transplantação.

Segundo um comunicado esta segunda-feira divulgado pelo Exército, o militar está em "situação clínica estabilizada", evidenciando uma "progressiva melhoria do seu estado de saúde".

Recorde-se que este foi submetido a um transplante hepático, após se ter sentido "indisposto" durante uma corrida no dia 7 de setembro. Depois de ter sido "prontamente assistido pelo apoio sanitário de proximidade" e encaminhado para a Unidade de Saúde do Regimento de Comandos, "foi detetada alteração do estado de consciência, pelo que foram realizadas manobras de reanimação" e foi acionado o INEM, tendo o instruendo sido internado em UCI e ficado em vigilância, sedado e ventulado.

Além disso, no mesmo dia, um outro instruendo foi transportado para o Hospital Amadora-Sintra, depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória. O mesmo já teve alta clínica.