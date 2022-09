Caetano Veloso pede voto útil em Lula da Silva

Caetano Veloso apelou na segunda-feira ao voto útil em Lula da Silva, afirmando que irá votar no ex-Presidente do Brasil.

“Agora, sinceramente, eu acho que, mesmo a gente adorando Ciro e respeitando o que ele planeia e promete, eu acho que o negócio é…” afirmou o artista, fazendo um L com a mão, símbolo que se tornou comum entre os apoiantes de Lula da Silva.

Note-se que, de acordo com a última songaem levada a cabo pelo Instituto Datafolha, Lula da Silva mantém a liderança com 45% das intenções de voto, contra as 33% de Jair Bolsonaro, atual Presidente do Brasil.

Já Ciro Gomes aparece com 8% das intenções de voto. O canditado tem procurado resistir contra o voto útil, tendo também já reagido ao vídeo de Caetano Veloso.

"Meu irmão, minha irmã, quem ganha ou não é você que decide. O sistema está empurrando para o povo escolher entre a coisa ruim e a coisa pior, querem tomar até a sua liberdade de escolher em quem votar. Me dê uma oportunidade e aí eu faço história, eu mudo de verdade o nosso Brasil!”, escreveu Ciro Gomes.

As eleições presidenciais no Brasil têm a sua primeira volta agenda para o dia 3 de outubro. Caso não haja uma vitória clara, a segunda volta deverá acontecer no final desse mês, dia 30.

Atualmente, dez candidatos disputam as presidenciais brasileiras: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D’Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.