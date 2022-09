Grimes fez operação e há rumores que tenha sido para ficar com orelhas de elfo

Grimes está a deixar os seus seguidores intrigados ao ter publicado nas redes sociais uma foto que dá a entender ter sido tirada após uma operação plástica. Os fãs acham que a artista canadiana realizou um sonho antigo de ter orelhas pontiagudas, como as dos elfos.

“Fiz uma loucura!", escreveu Grimes, na descrição da foto. Note-se que em agosto, a cantora pediu aos fãs ajuda na busca por um cirurgião plástico, que conseguisse deixá-la com as orelhas parecidas às de um elfo e os dentes como os de um vampiro

"Ainda estou a ponderar esta cirurgia, já que a cartilagem não sara, pelo que precisa de pontos permanentes", escreveu, numa outra publicação, através do Twitter, aprovetando para anunciar que o seu próximo álbum "está feito".

"Aperfeiçoei a última canção com os meus amigos, na clínica", disse.

Album is done we’re mixing. My friend and I. perfected the last song in the plastic surgery clinic cuz they wouldn’t let me leave and we were laughing that this was the most Hollywood moment of all time. I have 20 songs so maybe BOOK 1 and BOOK 2? Deciding format/ tracklist