Esquerda diz que redução do IRC favorece grandes grupos

O PCP e o Bloco de Esquerda manifestaram-se contra a proposta do Governo de redução do IRC, por consideraram que a mesma só beneficia os grandes grupos económicos.

Na ótica do PCP, essa proposta reflete apenas que “continua a haver uma situação de grande injustiça e de grande desigualdade” para com os trabalhadores por conta de outrem e as empresas de menor dimensão, “ao passo que os grandes grupos económicos continuam

a viver acima das possibilidades”.

“Há uma opção política cada vez mais clara de favorecer os grandes grupos económicos”, acusou o deputado comunista Bruno Dias, em declarações à Lusa.

Também a coordenadora do BE considerou que a proposta dá “muito jeito” às grandes empresas e não tem impacto nas pequenas “que estão a desesperar”. “Temos Bruxelas a dizer que é preciso taxar os lucros excessivos, porque há setores que estão a fazer milhares de milhões de euros, enquanto a população sofre com a inflação, e a proposta fiscal do Governo só serve para perdoar impostos, precisamente aos grandes grupos que já estão a lucrar a mais. É o absurdo”, argumentou Catarina Martins.