Metade das casas à venda em Portugal tem mais de 100 m2

Metade das casas à venda em Portugal (55%) tem uma superfície superior a 100 metros quadrados, revela um estudo pulicado pelo idealista, plataforma imobiliária do sul da Europa. Por outro lado, apenas 2% das casas disponíveis no mercado contam com menos de 40 metros quadrados. Já os imóveis com tamanho compreendido entre 40 a 60 metros quadrados alcançam 8% da oferta nacional. E o tamanho chega a pesar, e bem, no preço do metro quadrado.

Fazendo uma análise por capitais de distrito, apenas três cidades dispõem de um parque habitacional à venda onde as casas na sua maioria têm menos de 100 metros quadrados. Em Setúbal, apenas 34% têm mais de 100 metros quadrados, em Beja, 44% e em Lisboa, 46%. Pelo contrário, na Guarda 79% das casas à venda têm mais de 100 metros quadrados, com Viseu (76%) e Funchal (75%) a terem também uma esmagadora maioria de casas de maior dimensão. Seguem-se Faro (74%), Braga (72%), Vila Real (70%), Leiria (69%), Santarém (68%), Bragança (67%), Castelo Branco (61%), Ponta Delgada (59%), Coimbra (59%), Viana do Castelo (55%), Aveiro (52%), Porto (52%) e Portalegre (51%). Aveiro é ainda assim cidade onde existem mais casas disponíveis com menos de 40 metros quadrados, representando 8% da oferta. Seguem-se Lisboa e Porto (4% para ambas as cidades), Viseu (2%), Vila Real (2%) e Braga (2%).

O idealista fez contas às variações do preço do metro quadrado em função do tamanho do imóvel, sendo geralmente mais caro quanto mais pequena for a casa: o preço médio por metro quadrado de uma casa em Portugal com menos de 40 metros quadrados é de 4545 euros, sendo cerca de o dobro do praticado em casas entre 100 a 120 metros (2269 euros).

Leiria é a cidade onde diferença de preço por metro quadrado entre as casas com menos de 40 metros quadrados e as de 100 a 120 m2 é maior, sendo o metro quadrado 209% mais caro nas casas mais pequenas. Seguem-se, em termos de discrepância, Braga (172% mais caro), Setúbal (145% mais caro), Viseu (104% mais caro), Aveiro (80% mais caro), Coimbra (63% mais caro), Funchal (60% mais caro), Porto (48% mais caro), Faro (39% mais caro) e Lisboa (15% mais caro).