Adam Levine reage a alegada traição

Depois de a influenciadora Sumner Stroh alegar que teria tido um caso amoroso com Adam Levine, o vocalista da banda Maroon 5 fez um esclarecimento público nas suas redes sociais.





Num vídeo partilhado no Tik Tok, a influenciadores de 23 anos, Summer Stroh, afirmou ter dito um caso amoroso com Adam Levine, o vocalista dos Maroon 5. Na terça-feira, o músico decidiu fazer um esclarecimento público: “Muito está a ser dito sobre mim, neste momento, e quero esclarecer tudo”, começou por escrever num comunicado partilhado no Instagram.

“Não medi bem os meus atos ao falar de forma sedutora com outra pessoa que não a minha mulher. Contudo, não tive um caso amoroso”, continuou Levine. "Passei os limites durante um período da minha vida de que me arrependo. Em certos momentos, tornou-se pouco apropriado e já falei sobre esse assunto e dei passos para resolvê-lo com a minha família”, acrescentou.

O músico terminou a mensagem escrevendo: “A minha mulher e a minha família são o mais importante para mim neste mundo. Ser ingénuo e estúpido o suficiente para arriscar a única coisa que importa para mim foi o maior erro que poderia ter cometido. Nunca mais o farei. Assumo toda a responsabilidade. Vamos ultrapassar isto juntos”.