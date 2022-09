Efemérides de 21 de Setembro

1937 O escritor e académico britânico J. R. R. Tolkien (1892-1973) publicou há 85 anos O Hobbit, primeiro grande sucesso do autor do Senhor dos Anéis (1954-55).

1975 Foram há 47 anos nacionalizados os Estaleiros da Setnave.

1985 Onze reclusos, dez dos quais arguidos no processo FP 25, evadiram-se há 37 anos da Penitenciária de Lisboa.

1993 A UNICEF revelou há 29 anos o decréscimo em mais de 50% da mortalidade infantil em Portugal, após a Revolução de 25 de Abril de 1974.

2004 O então secretário-geral da ONU, o diplomata ganês Kofi Annan (n.1938-2018, e no cargo entre 97-07) criticou há 18 anos os EUA, pela actuação (invasão militar) no Iraque, perante o na altura Presidente George W. Bush (n.1946, no cargo entre 2001-09), na abertura da 59ª Sessão da Assembleia-Geral da ONU.

2017 Houve há 5 anos Marchas da Mulher contra Trump, em vários locais do mundo.

2021 A McDonald's anunciou há 1 ano planos para reduzir "drasticamente" o plástico nos seus ‘McLanche Feliz’ até 2025 (essas refeições o tornaram-no um dos maiores distribuidores de brinquedos do mundo).