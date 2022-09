Brad Pitt e Nick Cave expõem obras de arte juntos na Finlândia

Brad Pitt exibiu peças de escultura, criadas por si, no Sara Hilden Art Museum em Tampere, na Finlândia, anunciou na segunda-feira a galeria. Foi a primeira vez que o ator norte-americano apresentou as suas obras de arte ao público.

A visitia e participação do ator, de 58 anos, na exposição, que conta com obras do artista britânico Thomass Houseago e uma série de peças de cerâmica do músico Nick Cave, foram uma surpresa para o público. "Nesse sentido, é emocionante e maravilhoso", disse Sarianne Soikkonen, a principal curadora da mostra de arte, à agência AFP.

