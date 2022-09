Keanu Reeves esteve no Algarve para comer presunto e marisco

Ator tirou fotografia com funcionários do restaurante.





Keanu Reeves esteve no Algarve, onde escolheu o resturante "The Prime Beach Club" para apreciar alguns pratos do sul de Portugal.

"Foi com enorme prazer e consideração que tivemos connosco o ator Keanu Reeves. Agradecemos a escolha e toda a simpatia que aqui distribuiu", começaram por dizer na legenda das fotografias, deixando depois algumas "curiosidades" disse o restaurante, numa publicação no Instagram, em que aparece o ator.

"É uma pessoa de extrema simplicidade, afável e discreto, adora bloody mary, aprecia um bom presunto, ameijoas da nossa costa e ostras. Até breve", lê-se ainda.