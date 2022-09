Efemérides de 22 de Setembro (2022)

2021. A OMS alertou há 1 ano serem necessárias ações urgentes contra a poluição do ar, ao mesmo nível do tabagismo e da má alimentação, que causam sete milhões de mortes prematuras por ano.





1762 A célebre imperatriz russa Catarina II tomou o trono há 360 anos, após um golpe de Estado contra o marido, Pedro III.

1862 A emancipação dos escravos foi promulgada pelo Presidente Republicano dos EUA Abraham Lincoln, no meio da Guerra do Sucessão (1861-65) entrando em vigor a 1 de janeiro de 1863.

1942 Foi publicado há 80 anos o primeiro número do vespertino Diário Popular, que durou até 1991, celebrizado pelas reportagens de Urbano Carrasco, e que chegou a estar nas mãos da família Balsemão antes do lançamento do EXPRESSO (em 1973).

1976 Portugal democratizado foi admitido há 46 anos no Conselho da Europa.

1980 Começou há 42 anos a Guerra Irão Iraque.

2008 Um grupo de agricultores da Galiza derramou há 14 anos mais 25 mil litros de leite de Portugal que estava a ser transportado para uma fábrica na região, num protesto em que exigiram um "preço digno" para o leite galego

2018 A China e o Vaticano assinaram há 4 anos um acordo provisório sobre a nomeação de bispos, motivo por que cortaram as suas relações diplomáticas em 1951.

