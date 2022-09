Adam Sandler recorre a bengala para andar após cirurgia

Adam Sandler foi fotografado a passear com a ajuda de uma bengala.

O ator, de 56 anos, foi operado recentemente à anca, tendo o representante legal de Sandler explicado à imprensa internacional que a cirurgia não foi feita de urgência, uma vez que já estava planeada. As imagens foram captadas nos últimos dias, mostrando o período de recuperação do ator.

Recorde-se que Sandler, numa entrevista à associação sem fins lucrativos AARP, admitiu que se sente "as vezes" afetado com as críticas negativas aos seus trabalhos.

Recentemente, o ator participou num novo filme, "Hustle", da Netflix, em que não desempenha um papel cómico, tendo estar a ser criticado por estar a atuar com um registo diferente do habitual.