Homem detido por violar jovens de 16 e 19 anos durante horas após rapto em Lisboa

Detido homem que sequestrou e violou duas jovens de 16 e 19 anos, no passado 17 de setembro.

O homem, de 40 anos, raptou duas jovens, levou-as para sua casa e submeteu-as a "vários tipos de atos sexuais contra a vontade das mesmas", informa a Polícia Judiciária, através de comunicado.

“O suspeito fazendo uso da sua superioridade física, com agressividade e violência, submeteu as vítimas a horas de terror que terminaram quando uma delas conseguiu que aquele a deixasse sair de casa sob o pretexto de garantir géneros e outros bens para todos, vindo a pedir socorro", acrescentam as autoridades.

O suspeito já tinha sido preso, por duas vezes, pelo crime de roubo e violação.



O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e está agora em prisão preventiva.