Colegas diziam que Lea Michele era "desagradável", mas tudo mudou ao ser mãe

Lea Michele, a estrela de "Glee", disse recentemente que ter casado e ser mãe permitiu-lhe ter uma visão do mundo diferente da que tinha na altura da série.

A atriz, de 36 anos, foi a convidada do episódio de quarta-feira do programa "The Drew Barrymore Show", no Youtube, e comentou algumas das suas atitudes passadas não tão simpáticas. "Não conseguia ver as coisas com clareza. Era tudo sobre a minha carreira e toda a minha vida estive sempre focada nela. Acho que a culpa é minha. Tinha este sentido de orientação que acabou por criar muitos pontos cegos na minha vida", disse Michele.

A artista, que se encontra a atuar em "Funny Girl", foi alvo de polémica no verão de 2020, quando muitos dos seus antigos colegas de Glee afirmaram que era "desagradável" trabalhar com ela. Um exemplo disso é a atriz Samantha Ware, que confessou que Lea Michele perpetuou "micro agressões traumáticas" e que durante a série, que esteve no ar de 2009 a 2015, foi um "inferno vivo".

Foi também nessa altura que a atriz, casada com Zandy Reich, estava grávida do seu filho, Ever, agora com dois anos, e quando surgiram alegações de assédio por parte de Michele.

Mas foi a vida de família que a levou para uma nova forma de estar no mundo. "Quando conheci o meu marido, foi como se tivesse assentado com os pés na terra, e depois, ter o nosso filho e ter de passar por todos os desafios que tivemos de passar durante a gravidez, foi, infelizmente, aquilo que criou ainda um laço maior entre nós, apesar de eu não desejar isso a ninguém [passar pelos desafios que passou na gravidez]".

Assim, a estrela de Hollywood frisa que aprendeu a apreciar a "grande oportunidade" que lhe foi dada neste novo trabalho. "Como artista, como pessoa, sinto que o que faço agora e como lido, é por minha conta. Estou realmente pronta para assumir isto e fazer um grande espectáculo todas as noites, mas também divertir-me com o meu elenco, voltar para casa e celebrar com a minha família, o que é algo que eu nunca tinha feito antes", concluiu.