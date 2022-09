Hospital de São João inaugura Banco de Leite Humano

O Hospital de São João, no Porto, vai inaugurar na próxima segunda-feira o Banco de Leite Humano do Norte.

De acordo com um comunicado, citado pelo Notícias ao Minuto, o banco vai contar com instalações e equipamentos "altamente diferenciados e inovadores" no país de forma a disponibilizar "com toda a segurança o melhor alimento para os bebés mais frágeis internados em Unidades de Neonatologia".

As mulheres que pretendam ser dadoras devem enviar um e-mail para blh@chsj.min-saude.pt

Na página oficial do Banco, pode consultar as condições para ser dadora e esclarecer dúvidas sobre o tema.

A inauguração vai contar com a presença de D. Américo Aguiar, Provedor do Utente do Hospital de São João.