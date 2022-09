Diagnosticados 917 casos de Monkeypox em Portugal

Já foram diagnosticados em Portugal 917 casos de infeção pelo vírus Monkeypox, um aumento de nove em relação à semana passada, anunciou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Todas as regiões de Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira reportaram casos, dos quais 654 (77,5%) na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo", informou a DGS na atualização semanal da doença no país.

Segundo a autoridade, até quarta-feira foram reportados 845 casos no SINAVEmed (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), a maioria em pessoas que pertencem ao grupo etário dos 30 aos 39 anos (44%).

Além disso, sabe-se que 99% das infeções foram notificadas em homens, tendo apenas sido notificados oito casos em mulheres.

A recente média de novos casos, informa também a DGS, "corrobora a desaceleração observada na notificação e, por aproximação, da transmissão da infeção".

Desde 16 de julho foram vacinadas 479 pessoas pós-exposição ao vírus, tendo na terça-feira sido atualizada a norma da DGS, que passa a prever vacinação preventiva para grupos de risco acrescido.