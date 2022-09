Greve estudantil pelo clima esta sexta-feira em Lisboa

Os estudantes reunem-se amanhã, dia 23 de setembro, às 11 horas para mais uma manifestação pelo clima.

A manifestação liderada pelo movimento "Fridays For Future Portugal" vai sair esta sexta-feira às 11 horas da Praça José Fontana, em Picoas, terminando junto do Ministério da Economia.

"O pilar deste sistema é a indústria fóssil. Temos barões do fóssil no Governo", escreve o movimento numa publicação colocada na rede social Twitter. Lê-se ainda que a marcha sairá amanhã "às ruas em Lisboa para condenar tudo isto, e exigir um plano de transição justa, já."

Encontramo-nos à beira do colapso.

