Rússia comete crimes de guerra na Ucrânia, conclui ONU

A Comissão de Inquérito da ONU concluiu esta sexta-feira que “foram cometidos crimes de guerra” na Ucrãnia desde a invasão russa.

"Com base nas evidências recolhidas pela Comissão, concluímos que foram cometidos crimes de guerra na Ucrânia”, deixou claro Erik Mose, presidente da comissão, à luz do primeiro relatório feito perante o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.

“Ficámos chocados com o grande número de execuções perpetradas nas áreas que visitámos”, acrescentou o responsável, explicando que a missão investigou assassinatos em 16 cidades ucranianas, apesar de tere sido recebidos relatos em lugares.

Muitos destes assassinatos foram cometidos contra pessoas detidas, adiantou o presidente da comissão, referindo que muitos dos mortos estavam com as mãos amarradas atrás das costas, ferimentos na cabeça e cortes na garganta, o que mostra que foram alvo de execuções sumárias.

Para além disso, os soldados da Federação Russa cometeram violência sexual e de género a vítimas com idades “entre os 4 e os 82 anos”, e que, em alguns casos, os familiares foram obrigados os maus-tratos e torturas, afirmou Eik Mose.