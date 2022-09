Fernando Araújo é o novo diretor-executivo do SNS

O médico Fernando Araújo, presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João desde abril de 2019, vai ser o novo diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A escolha foi esta sexta-feira, oficialmente confirmada por Manuel Pizarro, ministro da Saúde, em conferência de imprensa, em Lisboa.

"O Governo dirigiu ao professor doutor Fernando Araújo um convite para que venha a ser nomeado como primeiro diretor executivo do SNS e é com muita satisfação que posso anunciar que Fernando Araújo aceitou esse convite", afirmou o ministro.

Sublinhe-se que o anuncio foi feito no dia em que foi publicado no Diário da República o diploma do Governo que regulamenta a direção executiva, a nova entidade prevista no novo Estatuto do SNS promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no início de agosto.

Ferando Araújo "é uma personalidade bem conhecida dos portugueses e um profissional de méritos reconhecidos", disse Manuel Pizarro, na mesma conferência.

"Julgo que ninguém no país, e sobretudo no setor da Saúde, tem quaisquer dúvidas de que é uma personalidade com todas as condições para dar ao SNS um aporte em matéria de gestão que todos julgamos ser necessária", acrescentou o responsável pela pasta da Saúde.