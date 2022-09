Relatório bombástico gera divisão na igreja portuguesa

A Conferência Episcopal Portuguesa fez um inquérito nacional e conclui que a Igreja precisa de mudar. O casamento dos padres, a igualdade de género e a aceitação da comunidade LGTBi+ são as novidades. Os mais conservadores não concordam com as conclusões e propõem uma ‘perspetiva diferente’.





Um autêntico vendaval, que pretende abrir as janelas da Igreja e afastar todo o pó existente, deixando apenas os alicerces, é o melhor retrato do documento elaborado pela Conferência Episcopal Portuguesa, para fiéis que se identificam com o Relatório de Portugal. Usando uma linguagem mais coloquial, a Igreja portuguesa, dando seguimento a um pedido do Papa Francisco, fez um inquérito a nível nacional para apurar o que é preciso fazer para ser mais inclusiva e estar de acordo com os tempos que vivemos.

As conclusões desse estudo, publicado em agosto, estão a dividir a Igreja por falarem em questões fraturantes, uma palavra tão em voga. O que chocou a ala mais conservadora foram os capítulos dedicados à inclusão, ao fim do celibato dos sacerdotes e à igualdade da mulher em relação ao homem.

Mas vamos ao texto do Relatório de Portugal, que conclui que do mesmo «resulta claro que todos querem uma Igreja renovada, mais amiga dos necessitados, mais santa e mais evangélica, que propicie o envolvimento de todos». Diga-se que os inquéritos efetuados pelas dioceses que se mostraram disponíveis foram trabalhados, entre outros, por Juan Ambrosio, assistente convidado na Faculdade de Teologia da Universidade Católica. O que também não agradou aos conservadores...

Uma das conclusões a que os relatores do documento chegaram é que há um divórcio claro entre crentes e não crentes, existindo a ideia de «uma Igreja espiritual e humanamente pouco inclusiva e acolhedora, discriminando quem não está integrado ou não vive de acordo com a moral cristã, isto é, divorciados, recasados e pessoas com diferentes orientações sexuais, identidades e expressões de género (grupo LGBTQi+), que coloca em segundo plano as pessoas com deficiência, os mais pobres, os marginalizados e, consequentemente, desprotegidos, privilegiando atitudes assistencialistas nas situações de pobreza e institucionalização nos grupos mais vulneráveis».

Como já se percebeu, o relatório faz críticas ao estado atual da Igreja portuguesa e sugere que se alterem comportamentos para contrariar «uma Igreja pouco disponível para discutir de forma aberta e descomplexada a possibilidade de tornar opcional o celibato dos sacerdotes e a ordenação de homens casados e das mulheres, e ainda muito presa a um modelo teórica e doutrinalmente assente numa conceção tradicional e assimétrica que concebe o humano a partir do masculino».

