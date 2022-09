Mulher morre em colisão entre dois barcos em Alcochete

Uma mulher, de 52 anos, morreu e um homem ficou ferido na sequência de uma colisão entre dois barcos, na sexta-feira à noite no concelho de Alcochete.

O acidente, entre duas embarcações, ocorreu por volta das 23h15, junto à praia do Samouco, e um dos barcos, com um casal de nacionalidade tailandesa a bordo, afundou.

A outra embarcação deixou o local e a Polícia Judiciária está a proceder a diligências para a encontrar.

"Eles foram projetados para a água. Foram recolhidos por pessoas que se encontravam nas imediações e foram transportados para a praia do Samouco. A senhora estava em paragem cardiorrespiratória e houve várias tentativas para a reanimar, sem sucesso. O óbito foi declarado no local", afirmou o comandante da capitania do Porto de Lisboa, Diogo Branco, em declarações à agência Lusa.

Já o homem, de 44 anos, foi transportado para Hospital do Barreiro, onde se encontra internado, desconhecendo-se a gravidade dos ferimentos.

"As embarcações estavam em trânsito. Admito como possível que estas duas pessoas que estavam na embarcação que afundou tivessem estado, efetivamente, na apanha ilegal de bivalves. Quanto à outra embarcação, desconhecendo que embarcação é que é, não vou opinar", adiantou ainda Diogo Branco.