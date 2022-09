Desconhece-se para já as circunstâncias em que ocorreu esta morte.





Um corpo de uma mulher, com cerca de 50 anos, foi avistado a boiar no rio junto à praia fluvial de Prado, no concelho de Braga.

As circunstâncias em que ocorre a morte da mulher continuam por apurar.

No local estiveram cerca de duas dezenas operacionais e o corpo foi retirado Sapadores de Braga.