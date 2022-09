Meghan Markle queixa-se de "não ser paga" para fazer digressões com a realeza

Meghan Markle terá alegadamente reclamado de não ser paga para fazer digressões enquanto membro trabalhador da realeza.

As revelações foram feitas no livro "Courtiers: The Hidden Power Behinde the Crown", de Valentine Low, em relação a viagens feitas em 2018, pouco depois de dar o nó com o Príncipe Harry.

“Nem acredito que não estou a ser paga por isto”, terá dito Markle no âmbito de viagens realizadas à Austrália, às Ilhas Fiji, Tonga e Nova Zelândia.

Contudo, mesmo depois de se ter alegadamente queixado, o público australiano ficou com uma boa impressão da duquesa. O seu lado informal deixou todos os que a conheceram encantados, nomeadamente o facto de ter oferecido a uma família de agricultores um pão de banana por si confecionado.

O autor do livro diz, no entanto, que, por trás das camaras, a "história era outra".

"Embora ela tenha gostado da atenção, a Meghan não conseguiu perceber o objetivo destes passeios e dos apertos de mão a inúmeros estranhos", concluiu.