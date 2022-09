Aplicação StayAway Covid chega ao fim

A aplicação StayAway Covid vai ser interrompida, pelo que os responsáveis do sistema aconselham a desinstalação.

“Apesar de ainda não ter sido declarado o fim da pandemia de COVID-19, a positiva evolução do padrão epidemiológico da doença em Portugal justifica a interrupção da operação do sistema STAYAWAY COVID”, indica o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência no site dedicado à aplicação.

“A aplicação e os seus servidores de suporte deixarão de estar disponíveis, pelo que sugerimos a desinstalação da app”, afirmam os responsáveis, deixando ainda uma mensagem de agradecimento a todos que “contribuíram para o combate à proliferação do vírus” através da entrada na “rede de rastreio digital de contactos”.

Recorde-se que a aplicação foi criada em seis meses e lançada em agosto de 2020, com a função de rastrear mais rapidamente os casos de covid-19. Apesar do investimento, a aplicação não teve a esperada adesão pelos responsáveis e pelo governo.