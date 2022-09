Leiria. Nadador alegadamente humilhado numa competição

Recusou rapar o cabelo

Depois de, alegadamente, ter sido humilhado publicamente no decorrer de uma competição internacional de natação, um rapaz de 14 anos, do Clube Bairro dos Anjos, em Leiria, conta agora com a ajuda dos pais.

Segundo o Jornal de Notícias, estes apresentaram uma queixa ao Ministério Público, por o filho ter sido “humilhado e abandonado em território estrangeiro, após ter recusado que um treinador lhe rapasse o cabelo, durante uma competição internacional de natação, em Espanha”.

De acordo com o JN, “o coordenador de natação de competição foi suspenso pelo clube e o outro treinador despediu-se” e o menino encontra-se “traumatizado”.

Menino abandona clube

Ao jornal, o pai do adolescente explicou que, apesar de as atenções estarem centradas em João Paulo Fróis, coordenador de natação de competição, “quem fez o trabalho sujo foi Filipe Gomes”, o outro treinador que acompanhava os jovens.

“Ninguém fez nada para travar a situação”, salientou, em declarações ao JN, contando também que retirou o filho do Bairro dos Anjos e inscreveu-o noutro clube, por uma época. “Só tenho uma palavra. Foi isso que disse que ia fazer e não podia voltar atrás”, sublinhou.