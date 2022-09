Cães da rainha presentes no momento da sua morte

Com a morte da rainha Isabel II ficou no ar a questão sobre quem ficaria com os seus dois corgis, Muick e Sandy. A resposta a essa questão já foi respondida, é um facto - o duque e a duquesa de York, André e Sarah Ferguson -, mas se havia dúvidas de que a relação entre os cães e a monarca era especial, essa preocupação calou as dúvidas.

Surgiram agora novas informações acerca da partida de Isabel II e de quem estava ao seu lado nos momentos fatídicos. É verdade, foram os patudos, escreve o Daily Mail.

Citando fontes do palácio, o órgão de comunicação britânico adianta que Muick e Sandy estavam "no quarto" de Sua Majestade no dia em que esta morreu, a 8 de setembro.

Recorde-se ainda que também no funeral da monarca, que decorreu a 19 de setembro, os cogis marcaram presença.