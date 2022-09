Homem sequestra mulher e filhas menores durante duas horas em Amares

Uma mulher e as suas duas filhas menores foram sequestradas, esta terça-feira, em casa por um homem durante duas horas. As sequestradas acabaram por ser entregues às autoridades, indicou uma fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) à agência Lusa.

O caso aconteceu em Figueiredo, no concelho de Amares, entre as 7h e as 9h, hora em que o suspeito se entregou depois de ter estado à conversa com uma psicóloga do INEM.

Segundo a GNR, o homem sofre de problemas de foro mental, pelo que foi encaminhado para uma unidade hospitalar, sob detenção, para possível tratamento.

Do sequestro não resultou qualquer ferido. Para o local, foram enviados os meios habituais para uma intervenção tático-policial.