"Tem cuidado que o meu pai vai ser Rei". As palavras do príncipe George depois de um desentendimento na escola

Apesar de ter apenas nove anos, o príncipe George parece já conhecer bem as dificuldades do mundo dos adultos.

O filho mais velho do príncipe William e de Kate Middleton terá dito a um colega que se meteu com ele para "ter cuidado" porque o seu pai iria ser Rei.

A informação foi avançada pela autora Katie Nicholl no seu livro "The New Royals", onde disse ainda que tanto George, de nove anos, como Charlotte, de sete, e Louis, de quatro, estão a ser criados com base numa ideia de monarquia, onde é cultivado o sentido de dever.

De acordo com Nicholl, apesar de o primogénito dos príncipes de Gales saber que provavelmente será monarca, os pais estão a tentar não lhe incutir essa responsabilidade demasiado cedo.