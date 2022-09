Já é conhecido o resultado do sorteio do Euromilhões, desta terça-feira, não tendo havido vencedores do primeiro prémio no valor de 17 milhões deu euros.

No entanto, para Portugal vêm dois segundos prémios no valor de 128.443,88 euros.

Na sexta-feira, por não ter havido primeiro prémio atribuído, o jackpot aumenta para 30 milhões de euros.

Recorde a combinação vencedora.

Números: 4, 20, 21, 34, 44



Estrelas: 1 e 3