Único golo do jogo foi marcado por Morata aos 88 minutos





A Seleção Nacional perdeu, esta terça-feira, com a Espanha por 1-0, no Estádio Municipal de Braga, não conseguindo o acesso à final four da Liga das Nações.

O único golo do jogo foi marcado aos 88 minutos por Álvaro Morata, que deu a vitória a Espanha, que segue na competição.