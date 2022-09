Cara Delevingne presente na Semana da Moda de Paris depois de episódio preocupante em aeroporto

A modelo de 30 anos marcou presença na red carpet do evento da Semana de Moda de Paris, na qual a modelo protagoniza uma colaboração com o estilista Karl Lagerfeld.





Depois de aparecer descalça e despenteada no aeroporto da Califórnia, nos Estados Unidos, a modelo Cara Delevingne apresentou-se aos fotógrafos totalmente arranjada dos pés à cabeça.

A mulher de 30 anos marcou presença na red carpet do evento da Semana de Moda de Paris, na qual a modelo protagoniza uma colaboração com o estilista Karl Lagerfeld.

Com um vestido blazer preto, Delevingne não quis esconder partes do corpo, realçando sobretudo os lábios com o batom vermelho berrante.

Parece que Cara Delevingne estará à procura do seu bem-estar, depois de ter sido apanhada pelos paparazzi no aeroporto de Califórnia num estado de espírito fora do normal, descalça e desgrenhada em público. Segundo o site Page Six, a modelo chegou, naqueles 'preparos', atrasada duas horas para o voo no avião privado do rapper Jay-Z.

Imagens e vídeos da modelo espalharam-se nas redes sociais, deixando os fãs preocupados, além dos amigos e família que estão “desesperados” para que Cara procure ajuda psicológica para enfrentar problemas mentais e de abuso de substâncias ilegais.

De acordo com o Page Six, a amiga e atriz Margot Robbie foi vista a deixar a casa de Delevingne em lágrimas, uma semana depois do incidente no aeroporto.