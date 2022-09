Rainha Isabel II aconselhou Meghan a resolver desavenças com o pai

A rainha Isabel II terá aconselhado Meghan Markle a fazer as pazes com o pai, Thomas Markle.

A má relação entre Meghan e o progenitor é um assunto já familiar do público. A duquesa chegou a dizer numa entrevista que tinha perdido o pai, com este a ripostar que ela não o tinha perdido mas sim rejeitado.

Apesar de o assunto não ter diretamente que ver com a Isabel II, a monarca não era indiferente aos problemas dos netos ou das suas companheiras.

De acordo com Katie Nicholl, autora do livro "The New Royals", "a rainha via o quão prejudicial era a situação entre a Meghan e o seu pai, por isso falou com a Meghan sobre isso e tentou incentivá-la a conversar com Thomas".

Fonte da autora disse ainda que a monarca, que faleceu a 8 de setembro, sentia que "as coisas com Thomas não foram feitas da melhor maneira e que se tivesse sido diferente, o resultado teria sido melhor".