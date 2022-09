Jovem de 16 anos detido com câmara oculta em Centro de Exames de condução

Um jovem de 16 anos foi detido pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, na freguesia de Marvila pelo crime de falsidade informática, ocorrido no Centro de Exames da Associação Portuguesa de Escola de Condução.

De acordo com um comunicado a que o Nascer do Sol teve acesso, a PSP informa que "durante a intervenção, os polícias verificaram um suspeito com o dispositivo oculto na zona do peito e ao levantar-lhe a t-shirt que trajava, verificaram um dispositivo agregado a um colete, com um buraco na t-shirt que correspondia à zona da câmara".

A autoridade avança ainda que tem conseguido deter "vários suspeitos no cometimento de comportamentos ilícitos desta natureza, contando com mais de 5 detenções durante o presente ano na área metropolitana de Lisboa, fenómeno ao qual continuará a dedicar especial atenção tendo em conta os riscos associados à obtenção ardilosa e fraudulenta de certificação para a prática da condução".

O jovem já foi notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público de modo a ser submetido a julgamento sumário.