Ambiente. BE quer ouvir Duarte Cordeiro

Parlamento

O Bloco de Esquerda (BE) requereu ontem a audição urgente na Assembleia da República do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro. Em causa está a redução da água dos rios que chega a Portugal e os seus eventuais impactos.

“O Bloco de Esquerda apresentou hoje um requerimento para ouvir com urgência o ministro do Ambiente por conta de um tema grave, temos conhecimento que Espanha está a fechar a torneira aos rios portugueses”, afirmou a deputada bloquista Mariana Mortágua, apontando que “o Estado espanhol está aprovar e a pôr em prática um plano hidrológico em que prevê conter os caudais dos principais rios que banham Portugal, nomeadamente o Tejo e o rio Douro”.

Urgência

Aos jornalistas, Mortágua defendeu ser “urgente que o Governo diga o que pretende fazer, até porque esta decisão por parte do Governo espanhol viola a Convenção de Albufeira, que estabelece as condições de repartição entre os caudais dos rios internacionais que são partilhados entre ambos os países”. Na terça-feira, Duarte Cordeiro afirmou que “não há guerra nenhuma relativamente à água”.