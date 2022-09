Efemérides de 29 de Setembro (2022)

Em 1964, surgiu há 58 anos a personagem de banda desenhada Mafalda, a Contestatária , criada por Quino, no diário argentino Primera Plana, e que de um ponto de vista muito político e democrático, teve uma influência decisiva até ao seu final, por decisão do autor (que dizia não querer acabar confundido com a sua personagem), em 1973.





1821 As Cortes constituintes rejeitaram há 201 anos as medidas apresentadas por D. João VI (1767-1828, a reinar desde 1816, depois de já ter sido regente desde 1792, durante a doença da mãe) sobre o Brasil, que visavam manter inalterável o sistema colonial.

1938 Na Conferência de Munique, há 84 anos, as potências europeias, lideradas pelos fracos primeiro ministro inglês Neville Chamberlain e o francês Edouard Deladier, aceitaram a transferência dos Sudetas para a Alemanha de Hitler, na condição de manutenção da paz (viu-se o sucesso), aparecendo Mussolini ao lado do chanceler alemão.

1964 Surgiu há 58 anos a personagem de banda desenhada Mafalda, a Contestatária, criada por Quino, no diário argentino Primera Plana, e que de um ponto de vista muito político e democrático, teve uma influência decisiva até ao seu final, por decisão do autor (que dizia não querer acabar confundido com a sua personagem), em 1973.

2006 As emissões da televisão Porto Canal iniciaram-se há 16 anos, como estação generalista da cidade, e passou depois a focar-se em toda a região Norte, acabando em 2011 nas mãos do Futebol Clube do Porto e com um estúdio principal no Estádio do Dragão.

2021 O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA declarou há 1 ano extintas 23 espécies de pássaros, peixes e outros animais selvagens, incluindo o pica-pau de bico de marfim.