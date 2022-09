Adeus, "talentoso Coolio". Rapper norte-americano morre aos 59 anos

O rapper Coolio, conhecido pelo êxito “Gangsta’s Paradise”, morreu esta quarta-feira aos 59 anos, confirmou o seu empresário à revista People. Até ao momento, não foi revelada a causa da morte.

Na sequência da notícia trágica, foram muitos os amigos e colegas que prestaram uma homenagem ao músico nas redes sociais.

A atriz Michelle Pfeiffer, protagonizou do videoclipe do seu maior êxito e do filme que tornou o tema num sucesso – escreveu no Instagram que está “de coração partido” com a morte do “talentoso Coolio”

"Como devem saber, tive a sorte de trabalhar com ele em 'Dangerous Minds', em 1995. Ganhou um Grammy pela sua música brilhante - e que eu considero a razão de o nosso filme ter tido tanto sucesso", escreve a atriz, revelando que "30 anos depois", ainda fica "arrepiada" quando ouve a música.

Os rappers Ice Cube e Snoop Dogg também partilham uma publicação dedicada ao colega. "Uma notícia triste", afirmou Ice Cube.